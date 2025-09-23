La Selección Colombia aseguró su pase al Mundial del 2026 tras las goleadas contra Bolivia y Venezuela en la última doble fecha de las Eliminatorias. Con miras a la cita mundialista, la Tricolor ya tiene agendados varios amistosos, pero recientemente se supo de una baja sensible para esos partidos.

Los próximos compromisos de la selección nacional son ante México y Canadá, el 11 y 14 de octubre, respectivamente. Estos duelos se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Recientemente se conoció una noticia que genera preocupación, pues la Selección Colombia tendría una baja para los partidos mencionados.

Baja en la Selección Colombia

La preocupación se debe al mediocampista colombiano Nelson Deossa, nuevo jugador del Real Betis de España, debido a una lesión recurrente en el tobillo que lo mantendrá alejado de las canchas.

Según confirmó el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, en una rueda de prensa, Deossa sufre una lesión en el tobillo que le impedirá jugar hasta después de la próxima fecha FIFA de octubre. Esta situación lo deja fuera de los próximos partidos de su club, incluyendo dos encuentros de la Europa League y dos de la liga española.

La lesión de Deossa es una recaída de una molestia anterior que arrastra desde su etapa en México. Por esta misma razón, el jugador no fue convocado para los dos últimos partidos de eliminatoria de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela.

Esta nueva baja es una noticia alarmante para el técnico Néstor Lorenzo, quien no podrá contar con el mediocampista para los amistosos de octubre contra México y Canadá.