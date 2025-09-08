Es tendencia:
“Se sintió aludido el prepago”: Conmoción en Colombia, tras las palabras de Néstor Lorenzo

Luego de que el entrenador de Colombia hablara, desató una avalancha de declaraciones a favor y en contra de sus dichos.

Por Camilo Manrique

© Getty ImagesNestor Lorenzo, Head Coach of Colombia looks on prior to the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

La Selección Colombia respira otro aire, luego de conseguir la clasificación al Mundial 2026, una fecha antes del fin de la Eliminatoria. Los jugadores y cuerpo técnico están más distendidos después de la clasificación y así mismo lo están demostrando. Prueba de ello fueron las palabras de Néstor Lorenzo, quien causó conmoción en el país por las repercusiones que tuvieron.

Este lunes, previo al duelo contra Venezuela, el DT del equipo nacional aprovechó para lanzar puyas a sus críticos. “Yo creo que el apostador al fracaso es la persona que habla mal a priori, aun viendo una situación que se inició no de la mejor manera, o sea, el mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones“, dijo Lorenzo.

Néstor Lorenzo se cansó y le mandó indirecta a Carlos Antonio Vélez: “Hace el mal”

Y luego, agregó: “Para mí lo hacen para meter presión, no porque más vale que quiero ser campeón, más vale que quiero salir a ganar en cada cancha, eso el equipo lo demuestra”. Las palabras, para muchos, fueron dirigidas para Carlos Antonio Vélez, uno de los más fuertes críticos del ciclo del DT argentino.

“Se sintió aludido el prepago”, la fuerte reacción a las palabras de Néstor Lorenzo

Seguido de las palabras de Néstor Lorenzo llegó una avalancha de comentarios hacia lo dicho por el entrenador. El primero, obviamente fue el mismo Carlos Antonio Vélez, quien apuntó a que las palabras del DT, habían sido contra el presidente de la Federación, Ramón Jesurún.

“Lorenzo dice que hay apostadores al fracaso. “El mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones. Para mí lo hacen para meter presión.” Y asegura que “esa gente le hace mal al fútbol colombiano.” No me diga… ¿se refiere a su presidente de Federación?”, dijo el analista.

Ante esto, el exjugador y hoy panelista de ESPN, Fabián Vargas, salió al corte de lo que señaló Vélez e hizo una explosiva declaración. “Se sintió aludido el PREPAGO, el que toda la vida vendió su palabra al mejor postor, el que por años sí ha trabajado y ha sido el servil para empresarios y directivos, el que se cree adalid de la moral y nunca tuvo lo más importante para ser profesional y persona, ÉTICA”, dijo el exjugador.

camilo manrique
Camilo Manrique
