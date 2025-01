Selección Colombia cumple con el favoritismo, vence a Bolivia y sueña con el Mundial Sub 20

Cabe recordar que los cuatro primeros del Hexagonal Final clasificarán al Mundial Sub 20. Sin embargo, si Chile queda entre estas casillas, le cederá el cupo al quinto, debido a su condición de anfitrión.

Eso sí, Bolivia no fue un rival sencillo de vencer y en la segunda parte le costó a Colombia para sostenerse en defensa. Los bolivianos dieron algunas pinceladas ofensivas, que les sirvió para descontar y colocar el 3-1 final al minuto 60. La Selección Bolivia sigue en el último puesto, mientras que los colombianos tienen el mismo puntaje de Argentina.

La Selección Colombia demuestra un gran nivel deportivo y se acerca a la clasificación al Mundial Sub 20. La victoria ante Bolivia en Venezuela, por la tercera fecha del grupo B, deja un gran panorama que permite la ilusión. Un resultado 3-1 fue más que suficiente para lograr el pase al hexagonal final del Sudamericano de la categoría.

