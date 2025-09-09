La Selección Colombia se midió a Venezuela por la última fecha de la Eliminatoria, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Monumental de Maturín, escenario que tuvo un lleno total por parte de la fanaticada local, la cual apreció un partido lleno de emociones y en el que algunos futbolistas no tuvieron su mejor presentación.

Y es que para Colombia, el duelo ante los venezolanos era la oportunidad de poder mostrarse, ya que el entrenador Néstor Lorenzo decidió rotar la nómina para que algunos futbolistas sumaran minutos y tomaran confianza, pero algunos de ellos no aprovecharon la posibilidad y, por el contrario, han recibido muchos cuestionamientos.

Uno de los que recibió su oportunidad fue el portero Kevin Mier, golero que ha sido muy pedido por el desempeño que mostró con el Cruz Azul de México, pero lastimosamente, en el duelo con Venezuela, el guardameta se vio comprometido en el segundo gol de la ‘vinotinto’ soltando una pelota, rebote que terminó en el fondo de la red.

Publicidad

Publicidad

ver también Denuncian maltrato a la Selección Colombia en Venezuela, previo al partido

Llueven críticas a Kevin Mier

Pues tras el gol de Venezuela, muchos hinchas colombianos se han desahogado por medio de las redes sociales, criticando fuertemente al portero con pasado en Atlético Nacional, lamentando que no aprovechara la oportunidad que le dio Lorenzo, pero otros han asegurado que hasta se está sacando del Mundial con estas fallas.

Kevin Leonardo Mier de la Selección Colombia. Foto: Daniel Jayo/Getty Images.

“Severo paquete. Arquero sin seguridad, sin físico, sin reflejos, sin mística; le falta mucho para ser Selección Colombia. Tapa más una tanga con encaje que Kevin Mier”, fue uno de los comentarios contra Mier en la red social X, esto después de su error que terminó en el segundo tanto del equipo venezolano.

Publicidad

Publicidad

Foto: X.