La Selección Colombia se juega este jueves la clasificación al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La energía de todos están puestos en obtener un buen resultado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Falcao García sorprendió a todos con un emotivo mensaje para sus compañeros.

El que para muchos es uno de los jugadores más importantes de la historia del Fútbol Colombiano y el que más quieren por lo hecho en la Selección Colombia, vivirá el paso al Mundial fuera del terreno de juego, pero ya sabe lo que es aportar para que el país regrese a una cita orbital.

Sorpresivo mensaje de Falcao García para la Selección Colombia antes de enfrentar a Bolivia

Falcao García, quien hasta el año pasado estuvo jugando en Colombia con Millonarios, se pronunció en redes sociales y motivó a los jugadores del combinado nacional, les agradeció e ilusionó a todos, cuerpo técnico, hinchas y asistentes al estadio.

El ‘Tigre’, protagonista en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, publicó una foto recordando aquel partido contra Chile en el que anotó un doblete y dejó un mensaje que se hizo viral: “gracias por hacernos soñar muchachos… Tenemos una cita muy importante en el 2026, vamos Colombia”.

La historia fue replicada en otras plataformas por varios hinchas que extrañan a Falcao García y aseguran que desde su salida de la Selección, ningún ‘9’ ha podido dar la talla y consolidarse en el ataque colombiano. También hay quienes piden un partido de despedida para el que fue el mejor delantero del mundo en 2012.

