Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

“Su papá no lo quiere”: el contundente mensaje de Richard Ríos a Dayro Moreno

La llegada de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha generado una oleada de reacciones, no solo por parte de la afición, sino de sus mismos compañeros.

Por Michell Figueroa

Richard Ríos respondió una publicación que hizo el goleador colombiano, Dayro Moreno, en las redes sociales. (Foto: @dayrogol17/Instagram)
© Redes socialesRichard Ríos respondió una publicación que hizo el goleador colombiano, Dayro Moreno, en las redes sociales. (Foto: @dayrogol17/Instagram)

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha generado todo tipo de reacciones, no solo por parte de la afición, sino de expertos, comentaristas, futbolistas e incluso los mismos integrantes de la Tricolor, como Richard Ríos.

Desde su llegada a la concentración, se ha hecho evidente el respaldo de grandes figuras de la Tricolor. Los futbolistas han dejado claro el cariño con el que recibieron al delantero del Once Caldas.

Néstor Lorenzo salió de la concentración para compartir con los hinchas de la Selección Colombia

ver también

Néstor Lorenzo salió de la concentración para compartir con los hinchas de la Selección Colombia

A través de redes sociales el goleador colombiano ha compartido varias fotografías con sus compañeros de selección, entre ellas, una con el mediocampista Richard Ríos.

Publicidad

“Hey parceritos, quién tiene más flow pues. Que grande sos mi hermano Richard”, escribió Moreno en una publicación de Instagram. Sin embargo, la respuesta del mediocampista del Benfica fue lo que llamó la atención.

Richard Ríos le respondió a Dayro Moreno

En la misma publicación de Instagram, Richard Ríos aprovechó para responderle al jugador del Once Caldas. Su respuesta dejó perplejos a los seguidores del delantero.

Su papá no lo quiere, pero nosotros sí, goleador”, escribió el jugador del Benfica sobre la misma publicación.

Publicidad

La frase hace alusión a un video que se viralizó hace años en redes sociales, en la que un niño hincha de Millonarios se fue contra el exjugador del Embajador. En una entrevista a las afueras de El Campín, el menor de edad dijo: “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”.

Publicidad

Desde entonces los allegados al delantero bromean con la frase cada vez que tienen la oportunidad, como es el caso de Richard Ríos.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
El Metropolitano se alista para despedir a varios de sus ídolos de la Selección Colombia
Selección Colombia

El Metropolitano se alista para despedir a varios de sus ídolos de la Selección Colombia

Las palabras de un jugador de Bolivia sobre Dayro Moreno que no le gustaron a Lorenzo
Selección Colombia

Las palabras de un jugador de Bolivia sobre Dayro Moreno que no le gustaron a Lorenzo

La verdadera razón por la que habrían convocado a Dayro Moreno a la Selección
Selección Colombia

La verdadera razón por la que habrían convocado a Dayro Moreno a la Selección

Sorpresivo mensaje de Falcao García para la Selección Colombia antes de enfrentar a Bolivia
Selección Colombia

Sorpresivo mensaje de Falcao García para la Selección Colombia antes de enfrentar a Bolivia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo