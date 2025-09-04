La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha generado todo tipo de reacciones, no solo por parte de la afición, sino de expertos, comentaristas, futbolistas e incluso los mismos integrantes de la Tricolor, como Richard Ríos.

Desde su llegada a la concentración, se ha hecho evidente el respaldo de grandes figuras de la Tricolor. Los futbolistas han dejado claro el cariño con el que recibieron al delantero del Once Caldas.

A través de redes sociales el goleador colombiano ha compartido varias fotografías con sus compañeros de selección, entre ellas, una con el mediocampista Richard Ríos.

“Hey parceritos, quién tiene más flow pues. Que grande sos mi hermano Richard”, escribió Moreno en una publicación de Instagram. Sin embargo, la respuesta del mediocampista del Benfica fue lo que llamó la atención.

Richard Ríos le respondió a Dayro Moreno

En la misma publicación de Instagram, Richard Ríos aprovechó para responderle al jugador del Once Caldas. Su respuesta dejó perplejos a los seguidores del delantero.

“Su papá no lo quiere, pero nosotros sí, goleador”, escribió el jugador del Benfica sobre la misma publicación.

La frase hace alusión a un video que se viralizó hace años en redes sociales, en la que un niño hincha de Millonarios se fue contra el exjugador del Embajador. En una entrevista a las afueras de El Campín, el menor de edad dijo: “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”.

Desde entonces los allegados al delantero bromean con la frase cada vez que tienen la oportunidad, como es el caso de Richard Ríos.