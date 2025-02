La Selección Colombia Sub 20 logró un importante hito al clasificar al próximo Mundial Sub 20, tras vencer a Chile con un marcador de 3-1 en la cuarta jornada del Sudamericano Sub 20.

Sin embargo, el técnico del equipo, César Torres, ofreció disculpas a los aficionados colombianos por no haber alcanzado el título del torneo, a pesar de este logro significativo.

El estratega destacó el esfuerzo del equipo y reafirmó su compromiso de luchar por el campeonato mundial.

La victoria frente a Chile permitió a Colombia asegurar su lugar en la próxima edición del Mundial Sub 20, que se disputará desde este mismo año.

Este triunfo fue crucial para el equipo, que había llegado al hexagonal final con altas expectativas tras una destacada actuación en la fase de grupos. No obstante, un inicio complicado en esta última etapa del torneo dejó a la selección sin posibilidades de pelear por el título sudamericano, lo que generó críticas y descontento entre algunos seguidores.

Un mensaje de disculpa y compromiso

César Torres, técnico caleño de 49 años, expresó su satisfacción por la clasificación al Mundial, pero también reconoció las expectativas no cumplidas de los aficionados.

“Yo sé que la gente quiere títulos y trabajamos para quedar campeones. Esta vez no fue posible, pero todo el mundo sabe que Colombia compitió todos los partidos para ganarlos y buscar el título”, afirmó Torres.

Así mismo, el entrenador aseguró que el equipo buscará cerrar el torneo con una victoria frente a Uruguay, lo que les permitiría terminar en el podio del campeonato.

El técnico también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de esperanza a los seguidores de la selección. Torres resaltó que el equipo descansará tras el Sudamericano para luego enfocarse en la preparación para el Mundial, con el objetivo de luchar por el título en esa competencia internacional.

