Selección Colombia

‘Tino’ Asprilla fue directo con Néstor Lorenzo: Quiere para la Selección al “que está en mejor forma”

A horas de que se conozca la convocatoria de la Selección Colombia, el Tino Asprilla se dirigió a Néstor Lorenzo para hacerle una contundente petición.

Por Michell Figueroa

El Tino Asprilla no se guardó nada y dejó claro lo que piensa de la convocatoria de la Selección Colombia.
El Tino Asprilla no se guardó nada y dejó claro lo que piensa de la convocatoria de la Selección Colombia.

El histórico exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla lanzó una contundente sugerencia al actual director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, sobre la inclusión de un delantero en el equipo nacional.

Durante una emisión del programa deportivo ‘Equipo F’ de ESPN Colombia, Asprilla manifestó su apoyo a Dayro Moreno para que sea parte de la convocatoria.

La impactante lección de Luis Díaz a James Rodríguez con el Bayern Múnich

El ‘Tino’ argumentó que el atacante del Once Caldas merece una oportunidad en la ‘Tricolor’ debido a su excelente nivel actual. La propuesta se da en el marco de la preparación para los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo se enfrentará a Bolivia y Venezuela.

Conocedores del fútbol y aficionados han pedido a Dayro Moreno, goleador colombiano, para la Selección Colombia.

La afición también quiere ver a Dayro en la Selección

El llamado de Asprilla resuena entre los aficionados que también claman por ver al experimentado goleador con la camiseta de la selección.

Al respecto, Asprilla declaró: “Yo a Dayro lo tendría en la selección, hay que llamar al que está en mejor forma”.

La reciente y destacada actuación de Dayro Moreno con su club, que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, avivó el debate y el respaldo popular a la idea de que sea considerado por el cuerpo técnico.

Michell Figueroa
