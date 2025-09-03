Es tendencia:
Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia por Eliminatorias

Dayro Moreno no hace parte del equipo titular pensado por Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia en Barranquilla.

La Selección Colombia afronta este jueves un partido crucial en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Bolivia en Barranquilla. El equipo de Néstor Lorenzo buscará asegurar un triunfo que lo acerque a la clasificación, es por eso que irá con lo mejor que tiene.

El técnico argentino se decidiría por un esquema ofensivo y con equilibrio en la mitad del campo. En el arco iría con Camilo Vargas, quien se consolida como el arquero de confianza, dejando en el banco a Kevin Mier y David Ospina.

Mientras el plantel de Bolivia vale 13,38 M€, esto vale la nómina de la Selección Colombia

En defensa estarían Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, la única baja sería la de Daniel Muñoz. En la mitad del campo aparecerían, Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez. En el ataque confirmó desde el miércoles que no estaría Dayro Moreno, por lo que iría con Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

La elección de James Rodríguez como titular demuestra la confianza de Lorenzo en su liderazgo y jerarquía, a pesar de que no siempre llegar en su mejor momento a nivel de clubes. Por su parte, Luis Díaz es el jugador diferente en la actual Selección Colombia.

Colombia sabe que un triunfo lo dejaría muy cerca de sellar su clasificación directa al Mundial. La hinchada, más allá del resultado, espera que mejoren su forma de juego y le ganen con contundencia a un equipo necesitado de puntos.

Titular de la Selección Colombia:

Arquero: Camilo Vargas
Defensas: Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica . Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez.
Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

