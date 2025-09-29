Es tendencia:
Titular de la Selección Colombia Sub-20 para el debut en el Mundial ante Arabia Saudí

La Selección Colombia espera arrancar con pie derecho la Copa del Mundo Sub 20 que se disputará en Chile.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia Sub 20 tiene todo listo para el debut en la Copa del Mundo que se disputará en Chile. El entrenador César Torres se decidió por un 11 que promete arrancar con pie derecho este certamen en el que está obligado a avanzar a la siguiente ronda.

El once inicial estará liderado por el capitán Kéner González, acompañado de jugadores que han tenido rodaje en la categoría como Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal, quienes serán los encargados de aportar gol y desequilibrio en el frente de ataque. En defensa, nombres como Yeimar Mosquera y Carlos Sarabia buscarán darle solidez al equipo en un partido que promete ser exigente.

El rival, Arabia Saudí, selección que llega con una nómina joven y con buen ritmo competitivo, está acostumbrada a torneos asiáticos de alto nivel, pero sin ser favorita. Colombia deberá imponer condiciones desde el inicio, aprovechando la intensidad y el talento individual de su plantilla para marcar diferencia y no complicarse en el debut.

¿Dónde ver a la Selección Colombia Sub 20 en el Mundial?

El compromiso se disputará este lunes 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Fiscal de Talca. Los aficionados podrán seguirlo a través de Gol Caracol, DITU, Fútbol RCN y la app de Canal RCN, en un duelo que abre el camino de la Tricolor en busca de un lugar protagónico en este Mundial Sub-20.

