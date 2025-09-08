Toda Colombia consternada por el apodo que Néstor Lorenzo le puso a Carlos Antonio Vélez

Es un Néstor Lorenzo totalmente diferente. Aquel entrenador que mostraba una calma en las conferencias de prensa se desató luego de que la selección colombiana clasificara al Mundial 2026, y consternó a toda Colombia con el apodo que le puso a nadie más y nadie menos que al periodista Carlos Antonio Vélez.

Para nadie es un secreto que Vélez ha sido el contradictor más popular de la era de Lorenzo en la Selección Colombia y luego de la victoria 3-0 contra Bolivia que aseguró el cupo al Mundial 2026 le empezó a poner presión al entrenador argentino.

“Tiene el DT 9 meses para mejorar el producto. Clasificamos ahí no más en la eliminatoria más cómoda de la historia, pero jugando como anoche (4 de septiembre) solo alcanzara para ganarle a Bolivia. ¿Cuántos similares enfrentaremos en el Mundial para que alcance? Después de festejar, autocrítica y… ¡¡¡Trabajar!!!”, publicó Carlos Antonio Vélez en X y la respuesta de Néstor Lorenzo estaba a punto de llegar.

En vísperas al partido de Colombia contra Venezuela del martes 9 de septiembre a las 6:30 P.M. en el estadio Monumental de Maturín, Lorenzo acudió a la conferencia de prensa y, sin dar el nombre de Vélez, le apuntó con un apodo que consternó a todo el país. Muy pocos tenían al DT pasando esa cuenta de cobro.

El apodo que Néstor Lorenzo le puso a Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez y Néstor Lorenzo. (Foto: X / @velezfutbol y Getty Images)

“La verdad es que el objetivo se cumplió de muy buena manera. O sea, más allá de que hoy estemos quintos o como podamos terminar, y la muy buena manera es la manera de salir a buscar los partidos y la manera en la que se jugó en canchas muy difíciles, y que eran imposibles para la historia de Colombia. O sea, no es que eran imposibles, pero que nunca se había ganado de pronto. En Brasil desde el año 60 y pico que no se hacía un gol en Eliminatorias y estuvimos hasta el último segundo empatando un partido que estaba para cualquiera de los dos. Ese protagonismo, ese juego, eso que los muchachos están jugando dentro el campo es lo que me da esperanza y lo que hace poner en segundo plano si clasificó segundo o quinto. ¿Por qué? Eso es lo que nos va a llevar a competir en el Mundial y de pronto pudimos haber especulado en muchos partidos, cuidar el punto y nos hubiéramos clasificado en la fecha anterior, pero no es lo que me gusta, no es lo que quiero que transmita el equipo. Entonces, en ese sentido, ahí siempre están los apostadores del fracaso que ganan porque alguna vez van a fracasar. Estuvimos 30 o 32 partidos invictos, no sé cuantos, y cuando perdimos decían: ‘Vieron, vieron que les dije’. El apostador del fracaso gana, uno va a la ruleta, tiene 37 números y sale uno solo. Es más difícil decir va a salir este que no va a salir este”, afirmó Néstor Lorenzo.

Vélez le respondió a Lorenzo por llamarlo ‘Apostador del fracaso’

“Lorenzo dice que hay apostadores al fracaso. ‘El mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones. Para mí lo hacen para meter presión’. Y asegura que ‘esa gente le hace mal al fútbol colombiano‘. No me diga… ¿Se refiere a su presidente de federación?”, publicó Carlos Antonio Vélez en X.

Vélez le respondió a Lorenzo. (Foto: X / @velezfutbol)

