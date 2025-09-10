Pese a la goleada de la Selección Colombia a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, varios jugadores quedaron en el ojo del huracán por su flojo desempeño. Ese es el caso del arquero Kevin Mier, que ha sido objeto de fuertes críticas.

Uno de los personajes que cuestionó el papel de Mier en el partido de la Tricolor es el exarquero y comentarista Óscar Córdoba.

ver también James Rodríguez recibió importantísimo reconocimiento por su papel en las Eliminatorias

Luego del juego, en el que la Selección Colombia recibió tres goles, Córdoba criticó el desempeño de Kevin Mier, asegurando que fue su peor partido.

Publicidad

Publicidad

“Lo que hizo como arquero, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo mal. Fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios, entregó dos goles. Los primeros 15 minutos de Colombia era pelota para arriba, dijo el exarquero.

Los errores de Kevin Mier según Óscar Córdoba

El comentarista deportivo aseguró que al menos dos de los tres goles fueron responsabilidad del arquero.

Kevin Mier no tuvo su mejor noche en el último partido de la Selección Colombia en Eliminatorias. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Recibir tres goles ante Venezuela es para revisar qué pasó”, Sobre el segundo gol dijo que Kevin Mier “se equivoca. Tiene el palo a su izquierda, a solamente 10 centímetros. Lo único que tenía que hacer era mandarla para afuera y ya”, explicó.

Así mismo, indicó que aunque en el tercero hubo responsabilidad de los demás jugadores, que dejaron rematar a Salomón Rendón, también le dio su parte al guardameta. “En el tercero da rebote al medio con un disparo de media distancia”.

Igual que Córdoba, en redes sociales no le perdonaron los tres goles a Mier. Los aficionados cuestionaron fuertemente su titularidad con la Selección Colombia.

Publicidad