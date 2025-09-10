Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

Todavía le dan palo a Kevin Mier: “Fue su peor partido”

El arquero de la Selección Colombia, Kevin Mier, es blanco de críticas por su flojo partido ante Venezuela, en el que le hicieron tres goles.

Por Michell Figueroa

El arquero de la Selección Colombia, Kevin Mier, es blanco de críticas por su desempeño en el último partido de Eliminatorias. (Foto: Selección Colombia)
El arquero de la Selección Colombia, Kevin Mier, es blanco de críticas por su desempeño en el último partido de Eliminatorias. (Foto: Selección Colombia)

Pese a la goleada de la Selección Colombia a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, varios jugadores quedaron en el ojo del huracán por su flojo desempeño. Ese es el caso del arquero Kevin Mier, que ha sido objeto de fuertes críticas.

Uno de los personajes que cuestionó el papel de Mier en el partido de la Tricolor es el exarquero y comentarista Óscar Córdoba.

James Rodríguez recibió importantísimo reconocimiento por su papel en las Eliminatorias

ver también

James Rodríguez recibió importantísimo reconocimiento por su papel en las Eliminatorias

Luego del juego, en el que la Selección Colombia recibió tres goles, Córdoba criticó el desempeño de Kevin Mier, asegurando que fue su peor partido.

Publicidad

“Lo que hizo como arquero, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo mal. Fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios, entregó dos goles. Los primeros 15 minutos de Colombia era pelota para arriba, dijo el exarquero.

Los errores de Kevin Mier según Óscar Córdoba

El comentarista deportivo aseguró que al menos dos de los tres goles fueron responsabilidad del arquero.

Kevin Mier no tuvo su mejor noche en el último partido de la Selección Colombia en Eliminatorias. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Kevin Mier no tuvo su mejor noche en el último partido de la Selección Colombia en Eliminatorias. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

“Recibir tres goles ante Venezuela es para revisar qué pasó”, Sobre el segundo gol dijo que Kevin Mier “se equivoca. Tiene el palo a su izquierda, a solamente 10 centímetros. Lo único que tenía que hacer era mandarla para afuera y ya”, explicó.

Así mismo, indicó que aunque en el tercero hubo responsabilidad de los demás jugadores, que dejaron rematar a Salomón Rendón, también le dio su parte al guardameta. “En el tercero da rebote al medio con un disparo de media distancia”.

Igual que Córdoba, en redes sociales no le perdonaron los tres goles a Mier. Los aficionados cuestionaron fuertemente su titularidad con la Selección Colombia.

Publicidad
michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
“Severo paquete”, el jugador de Selección Colombia que no aguantan
Selección Colombia

“Severo paquete”, el jugador de Selección Colombia que no aguantan

Fatal error de Kevin Mier que despertó nuevas críticas en México
Fútbol internacional

Fatal error de Kevin Mier que despertó nuevas críticas en México

Los memes atacan a Kevin Mier: Un equipo de Estados Unidos le marcó siete goles
Fútbol internacional

Los memes atacan a Kevin Mier: Un equipo de Estados Unidos le marcó siete goles

Santiago Giordana se sacude de la sequía y vuelve al gol con Millonarios
Millonarios FC

Santiago Giordana se sacude de la sequía y vuelve al gol con Millonarios

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo