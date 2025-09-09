Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Actualidad

Todo el continente consternado por el mensaje de Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”

¡Impacto total! Todo el continente consternado por el inesperado mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro en plenas Eliminatorias.

Por Julio Montenegro

Faustino Asprilla hizo una predicción sobre Nicolás Maduro.
© Getty ImagesFaustino Asprilla hizo una predicción sobre Nicolás Maduro.

La Selección Colombia y Venezuela disputaron un partido llenó de emoción y tensión por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 que desde la previa tuvo una alta dosis de picante con el mensaje de Faustino ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro que consternó a todo el continente americano.

Mientras que Colombia llegaba clasificada de manera directa al Mundial 2026 tras golear 3-0 a Bolivia, Venezuela dependía de sí misma para lograr clasificar al repechaje de la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Por ese motivo, desde el gobierno de Maduro empezaron a calentar el partido.

“Mañana (9 de septiembre) juega la ‘Vinotinto’. Rosalinda para pasar a repechaje. ¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre, afirmó Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela, en su programa de televisión antes de que llegara el mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro.

Publicidad

El mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”

Asprilla publicó una historia polémica en Instagram para Maduro. (Foto: Getty Images)

Asprilla publicó una historia polémica en Instagram para Maduro. (Foto: Getty Images)

“No sé por qué creo que esos gringos van a aprovechar el partido de hoy (9 de septiembre) que todo Venezuela va a estar concentrado en el partido. Algo me dice, mi instinto”, publicó Faustino Asprilla con una foto de Nicolás Maduro que habló por sí sola.

El mensa de El Tino a Maduro

El mensa de El Tino a Maduro. (Foto: Instagram / @eltinoasprilla)

Publicidad
“Es escandalosa la cifra”: El premio que Colombia le hizo perder a Venezuela por dejarlo sin Mundial

ver también

“Es escandalosa la cifra”: El premio que Colombia le hizo perder a Venezuela por dejarlo sin Mundial

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
La reacción de Faustino Asprilla por la muerte de Miguel Uribe Turbay
Fútbol Colombiano

La reacción de Faustino Asprilla por la muerte de Miguel Uribe Turbay

La reacción de Faustino Asprilla, tras fallo en contra de Álvaro Uribe
Fútbol Colombiano

La reacción de Faustino Asprilla, tras fallo en contra de Álvaro Uribe

¿Bayern, Liverpool o Barcelona? El consejo de Asprilla a Luis Díaz
Fútbol de Europa

¿Bayern, Liverpool o Barcelona? El consejo de Asprilla a Luis Díaz

En Bolivia hacen propuesta sobre Luis Suárez por sus goles con Colombia a Venezuela
Selección Colombia

En Bolivia hacen propuesta sobre Luis Suárez por sus goles con Colombia a Venezuela

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo