Todo el continente consternado por el mensaje de Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”

La Selección Colombia y Venezuela disputaron un partido llenó de emoción y tensión por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 que desde la previa tuvo una alta dosis de picante con el mensaje de Faustino ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro que consternó a todo el continente americano.

Mientras que Colombia llegaba clasificada de manera directa al Mundial 2026 tras golear 3-0 a Bolivia, Venezuela dependía de sí misma para lograr clasificar al repechaje de la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Por ese motivo, desde el gobierno de Maduro empezaron a calentar el partido.

“Mañana (9 de septiembre) juega la ‘Vinotinto’. Rosalinda para pasar a repechaje. ¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre”, afirmó Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela, en su programa de televisión antes de que llegara el mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro.

El mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”

Asprilla publicó una historia polémica en Instagram para Maduro. (Foto: Getty Images)

“No sé por qué creo que esos gringos van a aprovechar el partido de hoy (9 de septiembre) que todo Venezuela va a estar concentrado en el partido. Algo me dice, mi instinto”, publicó Faustino Asprilla con una foto de Nicolás Maduro que habló por sí sola.

El mensa de El Tino a Maduro. (Foto: Instagram / @eltinoasprilla)

