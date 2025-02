Marino Hinestroza “será convocado” a la Selección Colombia

No es nuevo que Marino Hinestroza sea figura en Atlético Nacional. Su buen momento se dio a conocer desde el semestre pasado, cuando llegó sin mucha bulla al equipo verde, sin pensar que el mexicano Efraín Juárez iba a revelar su sobresaliente nivel, así como sus polémicas actitudes en la cancha. A comienzos de 2025, ya se considera como el jugador a marcar por las defensas de la Liga.

Marino Hinestroza sigue dando de qué hablar en el fútbol colombiano. Es un jugador que muchos le siguen la pista por sus polémicas actitudes, su gran nivel en la cancha y su posible convocatoria a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, entrenador que estuvo en uno de los palcos de El Campín observando el partido Santa Fe vs. Atlético Nacional, por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2024.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.