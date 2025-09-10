Es tendencia:
“Un desastre”, Carlos Antonio Vélez a Lorenzo tras la goleada de Colombia

El periodista se refirió a lo que podría pasar en el Mundial con Colombia.

La Selección Colombia venció a Venezuela en la última jornada de la Eliminatoria, en lo que un triunfo contundente 3-6 y que dejó muy buenas impresiones en los hinchas ‘cafeteros’, especialmente en el frente de ataque, ya que varios futbolistas tuvieron un muy buen rendimiento, anotando goles y en la generación de juego ofensivo.

Después del final del partido, surgieron los análisis de lo que fue la presentación colombiana en los diferentes espacios deportivos, uno fue el del reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien en el programa ‘Planeta Fútbol’, habló del juego de la ‘tricolor’, en donde no se mostró a gusto por el rendimiento del equipo en algunos aspectos, a pesar de los 6 goles.

Vélez aseguró que el equipo colombiano presentó muchos problemas en la fase defensiva, los cuales no tienen que parecer desapercibido, además, aseguró que el marcador abultado se dio por defectos de Venezuela que dejó muchos espacios, razón por la que advirtió a Lorenzo que estas fallas en el Mundial no se las perdonan.

“Catástrofe”, narración en Venezuela de los goles de Luis Suárez con Colombia

“Catástrofe”, narración en Venezuela de los goles de Luis Suárez con Colombia

Las palabras de Carlos Antonio, tras el triunfo de Colombia

“Ustedes quieren que hable del resultado o hable del juego. Porque si hablo del resultado maravilloso. Seis goles. Si hablo del juego de ahí empezamos a complicarnos. Mier se hizo goles. Defensivamente, fuimos un desastre cada vez que nos atacaron o llegaron. No me parece correcto que desubiquen a Davinson Sánchez que es buen central por derecha para meter a mina que cada vez que marca comete una falta clara se lava la cara con un gol que hacen. Y después lo que hicimos fue aprovechar. En el segundo tiempo después del minuto cincuenta. Aprovechar la cabecita de los venezolanos. El partido estaba para ellos”, dijo inicialmente Carlos Antonio.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia ante Venezuela. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia ante Venezuela. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images.

Y después agregó: “El mundial tiene que ser enfrentado de otra manera, usted se imagina esos errores del primer tiempo con un equipo como España, por ejemplo, o como Inglaterra, la Inglaterra que le clavó cinco a Serbia. Ah, no, nos venimos con una boleta total, por eso en esto no tiene que ser frío, menos calenturiento, menos folclórico, si es muy bueno terminar y más ganándole a Venezuela”, sentenció el periodista.

