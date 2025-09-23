Un jugador de Arsenal y otro del Aston Villa son las grandes novedades de Colombia Sub 20 para el Mundial

El técnico César Torres definió la convocatoria de la Selección Colombia Sub 20 para el Mundial de la categoría que se jugará en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre. ‘La Tricolor’ no descarta dar la sorpresa en el torneo juvenil, donde presentará grandes novedades tras el llamado de 21 futbolistas.

Los equipos grandes del fútbol colombiano hacen acto de presencia en la lista definitiva de la Selección Colombia Sub 20 para el Mundial. De Millonarios están el volante Neiser Villarreal y el lateral Carlos Sarabia. Cabe recordar que el primer mencionado será jugador libre en próximas semanas y firmará en el exterior.

Atlético Nacional también dice presente en la lista definitiva con el defensa central Simón García y los volantes Elkin Rivero y Luis Landázuri. Por su parte, América de Cali metió a Kener González, José Cavadía y Joel Romero. Joel Canchimbo del Junior de Barranquilla y Juan Arizala del Medellín, son otros nombres del fútbol colombiano que llaman la atención.

En lo que tiene que ver con el exterior, Jordan Barrera actualmente en Botafogo y Wimar Vivas del Bragantino son la cuota desde el fútbol brasileño y si hablamos de la élite de Europa, aparecen dos futbolistas con grandes posibilidades de triunfar en la Premier League. Desde el Arsenal y Aston Villa llegan estas joyas de la Selección Colombia.

Desde Arsenal y Aston Villa llegan las principales novedades de la Selección Colombia

El primero de ellos es el arquero Alexei Rojas, de descendencia rusa y colombiana, pero nacido en Inglaterra. Es clave en el proceso Sub 20 de la Selección Colombia y estará en Chile en el Mundial, seguramente como titular. Asimismo, espera tener más minutos en el Arsenal, al menos en FA y Carabao Cup esta temporada.

Alexei Rojas, arquero del Arsenal. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)

El otro en lista es Yeimar Mosquera, quien por ahora está en la lista Sub 21 del Aston Villa. Este defensa central llegó al club del Dibu Martínez en enero pasado desde el Real Unión FC de España, pero en 2024 pudo debutar con el Orsomarso en la segunda división de Colombia. Está llamado a ser titular en la dupla defensiva en el Mundial de Chile.

Convocatoria de la Selección Colombia Sub 20 para el Mundial

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

