Un periodista venezolano se equivocó con James en plena conferencia de prensa y así reaccionó el ‘10’

No fue una conferencia de prensa más para James Rodríguez. Todo apunta a que la victoria de la Selección Colombia contra Venezuela del 9 de septiembre de 2025 fue el último partido del ’10’ en las Eliminatorias Sudamericanas, así que, para cerrar con una lección de humildad, reaccionó de gran manera ante una equivocación de un periodista venezolano.

¡A los hechos! James saltó a la cancha del estadio Monumental de Maturín con 34 años, y a pesar de que está instalada la narrativa por periodistas como Carlos Antonio Vélez que Colombia jugaría mejor sin él, se reportó con dos pinceladas de su magia para la contundente victoria a Venezuela por seis goles a tres.

James Rodríguez no solo registró dos asistencias en el triunfo de la Selección Colombia contra Venezuela, también terminó como el líder en pases gol de todas las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. Sobre este tema iba llegar el error de un periodista venezolano que tuvo una reacción del ’10’ digna de admirar.

La lección de James Rodríguez ante un error de un periodista venezolano

James Rodríguez en conferencia de prensa. (Foto: captura de pantalla)

El periodista José Pineda se equivocó al decir que James había terminado como líder de asistencias en las Eliminatorias con seis pases gol y el ’10’ colombiano, lejos de molestarse por el error del comunicador venezolano, lo corrigió al decirle que eran siete asistencias y le respondió con lo siguiente sobre para que estaba Colombia en el Mundial: “Como te dije, siete (asistencias) ya. Es bueno también. Como líder, y grande pues que ya somos dentro del fútbol feliz por eso, quiero que todos sigan pues lo que hemos hecho historia aquí. Creo que un líder tiene que hacer eso, dar un ejemplo bueno, y bueno solo quiero ayudar. Desde que asumió Néstor (Lorenzo) sabe eso, que solo quiero ayudar, y lo que se me da mucho más fácil es poder jugar. Entonces, feliz por este grupo y por este equipo que se merece solo cosas buenas”.

El mensaje de James a Venezuela tras la victoria de la Selección Colombia

“También hemos pasado por lo que están pasando ustedes hace 4 años, así que también les envío fuerzas. Me quedo con lo bueno, este grupo siempre tiene hambre, como digo siempre. También intento guiarlos para que se pueda ganar siempre. Falta mucho porque este grupo tiene cosas buenas, estos 9 meses que faltan creo que podemos soñar con más cosas grandes“, fue el mensaje de James Rodríguez para la Selección de Venezuela y para los hinchas de la Selección Colombia.

