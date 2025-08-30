Video de la celebración de Dayro Moreno a la convocatoria de la Selección Colombia

Dayro Moreno es la principal y gran novedad en la lista entregada por el entrenador Néstor Lorenzo. El delantero de Once Caldas no ocultó su emoción tras ser convocado nuevamente a la Selección Colombia para los compromisos ante Bolivia y Venezuela.

El máximo goleador histórico del Fútbol Colombiano sorprendió a todos con su celebración tras ser convocado. Y no, no fue como todos pensaron o por lo menos no en público. Lejos de lo que todos se imaginaron, Dayro se enteró en un avión y luego lo celebró en un set de grabación.

Así fue la celebración de Dayro Moreno a la convocatoria de la Selección Colombia

Eso sí, lo hizo como acostumbra, con baile y mucha alegría. En un video publicado en redes sociales se ve como Dayro Moreno llega al set de grabación en el que se encontraba para cumplir temas comerciales y festejó con las personas presentes.

Todos se alegraron por el goleador que volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras casi diez años. También hizo una publicación en redes sociales.

“¡Parceritos! Ahora sí, vamos con toda mi Selección Colombia”, escribió el delantero del Once Caldas en su cuenta de Instagram, acompañado de la imagen oficial de la convocatoria. En menos de una hora, la publicación ya superaba las 50.000 mil interacciones, con todo tipo de comentarios.

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos duelos serán claves para que Lorenzo defina la nómina definitiva con la que jugará la próxima Copa del Mundo.