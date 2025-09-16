Comienza la Champions League y puedes seguirla aprovechando esta promo

La Champions League 2025/26 da inicio y promete ser apasionante. Con grandes potencias como el vigente campeón PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern Munich y el reciente campeón mundial Chelsea, el torneo europeo más importante vuelve a disputarse con el formato de Liga de 36 equipos. ¿Quién llevará las de ganar en el certamen?

Toda la Champions League se vive a través de Disney+

Luego de la doble victoria en la fecha FIFA, Luis Díaz volvió a Alemania y ya palpita su primer encuentro con los bávaros en la máxima competición de la UEFA. El debut del Bayern Munich será el miércoles 17 de septiembre nada más ni nada menos que ante Chelsea y tú también puedes seguirlo en exclusivo por ESPN, dentro de la plataforma de Disney+.

¿Cómo seguir la Champions League por Disney+?

Si aún no estás suscrito a Disney+, quédate atento a la gran novedad que llega ahora en septiembre con una oportunidad imperdible para suscribirte al servicio de streaming a un precio increíble. Del 11 al 27 de septiembre, en Colombia puedes registrarte a Disney+ a partir de $8.990 durante los próximos cuatro meses.

Con tu registro, ya tienes acceso a todas las opciones que te ofrece Disney+, desde todos los programas deportivos en ESPN hasta las miles de producciones exclusivas del grupo Disney, como animaciones de Disney y Pixar, series y películas de Marvel, documentales y series premiadas de National Geographic.

Descubre qué más puedes encontrar en Disney+

Descubre más sobre los grandes estrenos exclusivos que llegan a Disney+ en septiembre. Hay producciones perfectas para todos los gustos, como la nueva serie de Marvel, los Thunderbolts* (o mejor dicho, Los Nuevos Vengadores), el estreno de la animación Elio, de Pixar, y también la segunda temporada de la serie High Potential.