La MLS se define en una de las ciudades más atractivas de Estados Unidos

El máximo torneo de fútbol del país del Norte está a días de definirse y varios colombianos fueron clave en los encuentros de sus equipos. Iván Angulo y Luis Muriel vieron acción en Orlando City, club dirigido por el medellinense Óscar Pareja. El conjunto de La Florida eliminó al Charlotte FC de Kerwin Vargas y luego al Atlanta United de Edwin Mosquera en el Estado Naranja, que bien podría aprovecharse para una semanita en las playas de Miami. Finalmente, Orlando caería en Semifinales con New York RB.



En el Estado de la Gran Manzana se disputó el derby entre New York City FC y New York RB, un duelo apasionante que tuvo a Andrés Perea por el lado de los Citizens y Andrés Reyes en los Toros Rojos. ¿Habrá habido tiempo para recorrer el Central Park o visitar el Madison Square Garden? El conjunto de la latita ganó el clásico y luego superó a Orlando para meterse en la gran final.

En la Costa Oeste tuvimos dos grandes partidos en el Estado de California. Por un lado, Los Ángeles FC cayó ante Seattle Sounders en Cuartos. El conjunto angelino contaba entre sus filas con Jesús David Murillo, Eddie Segura y Eduard Atuesta, mientras que el equipo de Washington con Yeimar Pastor Gómez Andrade. La otra franquicia del Estado Dorado es la histórica L.A. Galaxy, quienes cuentan con Carlos Garcés como uno de sus marcadores centrales. Los Galácticos aplastaron a la Minnesota de Jefferson Díaz y también vencieron a Seattle, quienes no pudieron con las luces de Hollywood.

La ciudad de Los Ángeles será la cede de la gran final entre L.A. Galaxy y New York RB. Un lugar para ver buen fútbol y luego hacer un hermoso recorrido. ¿Quién podrá disfrutarlo mejor?

Un tour por la MLS

Si hay algo que tiene el máximo torneo de Estados Unidos es que al ser tan amplio, siempre hay equipos por ver y ciudades por visitar. Las 29 franquicias de la MLS dan batalla y buscan posicionarse para llegar a lo más alto. Y si ese atractivo no es suficiente, habrá hermosos lugares turísticos para recorrer. Desde la Costa Este con sus playas tropicales hasta la Costa Oeste llegando a Malibú o antes pasando por Las Vegas en el desierto de Nevada, Delta y LATAM pueden facilitarte un viaje inolvidable. Y en todos esos destinos siempre habrá colombianos a quienes seguir y apoyar en este viaje que es la MLS.

