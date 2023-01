Casio, la popular marca de relojes que se hizo viral luego de la 'Session 53' de Shakira con Bizarrap, que sigue rompiendo los números en internet, habría desmentido a través de un comunicado de prensa cualquier tipo de vínculo con Gerard Piqué, exjugador de fútbol y exesposo de la mencionada cantante colombiana.

Las cosas estaban en furor luego de que en la 'Session 53', Shakira mandara todo su arsenal a Piqué, duros dardos que han dado mucho de qué hablar, en medio de una ruptura que sorprendió al mundo musical y de farándula, pues era una de las parejas más sonadas en el habla hispana. El campeón mundial con España no ha ocultado su relación con Clara Chía.

Todo este panorama, con un visible dolor de por medio de Shakira, formó el éxito musical que prácticamente es un desahogo contra el exjugador. En una de sus frases, la cantante colombiana comenta que Piqué cambió un Rolex por un Casio, haciendo referencia a su persona y al de Clara Chía.

Pues bien, dicha marca también fue mencionada por Piqué en un Live, en el que el exjugador comentaba que había llegado a un acuerdo comercial con Casio para la Kings League, pero todo habría sido desmentido por el gigante relojero.

"Hasta el momento no ha existido algún tipo de acuerdo para dicho patrocinio ni interés de realizarlo. Solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin ningún tipo de autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir acciones legales", dice Casio en un comunicado de prensa, que no se sabe si es oficial.