Una investigación enciende las redes sociales y muestra que la graduación del bachillerato del expresidente Iván Duque no habría sido en el Colegio Rochester, tal como se muestra en los registros. Aseguran que el político colombiano tuvo que validar en otra institución educativa.

Tal parece, con este informe, que la vida académica de Iván Duque generará más reacciones en las redes sociales y su formación quedará en duda. Según La Vorágine, el expresidente de Colombia validó la secundaria en el colegio Thomas Jefferson, que en ese momento era conocido como Winston Salem.

"Aunque la institución educativa se negó a responder un derecho de petición, alegando reserva de la información, vía tutela confirmó que el exmandatario estudió hasta grado once, pero no se graduó allí", dice La Vorágine en la Investigación. Actualmente, Iván Duque es el nuevo presidente de la Iniciativa Concordia para la Amazonía.

"El señor Iván Duque Márquez no se graduó del Colegio Rochester. Estudió de sexto hasta once grado", dice el Colegio a La Vorágine. A la pregunta, ¿Por qué no terminó el bachillerato en el colegio?, respondieron: "El estudiante mencionado se retiró del colegio por motivos personales, no fue expulsado".

Sin duda, una investigación que altera el mundo político de Colombia. En el mismo artículo, La Vorágine afirma que tuvo que hacer varias maniobras judiciales para que el Colegio Rochester diera respuesta a las inquietudes de los periodistas.