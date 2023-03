La polémica que se desató por la infidelidad del Gerard Piqué a Shakira sigue dando de qué hablar, en donde la mayoría de los colombianos han respaldado a la cantante Barranquillera, pero algunos como Faustino Asprilla no tanto.

Por medio de sus redes sociales, la periodista del canal ESPN, Melissa Martínez, compartió unas imágenes de lo que era la previa de uno de los programas en los que comparte con el 'Tino', allí el exjugador de Atlético Nacional aseguró que “Piqué es mi ídolo”.

Las palabras de Faustino, no le gustaron para nada a Melissa y a 'Luche' Durán, que le dijeron que él nunca se había casado, a lo que Asprilla les recordó que sí lo estuvo y lo dejaron sin plata.

“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo”.

De inmediato, 'Liche' le respondió indicando que “usted no puede hablar de eso porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”.

Aquí el video con las palabras de Asprilla apoyando a Piqué: