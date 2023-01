La 'Music session 53' de Bizarrap junto a Shakira no solo dejó repercusiones en las redes sociales acerca de la relación entre la artista colombiana y el exfutbolista, sino que también produjo un movimiento en el mundo de los streamers españoles, muchos hoy colegas de Gerard Piqué por la Kings League, torneo de fútbol aficionado creado por Piqué en el que participan los streamers y varios exfutbolistas.

Y en los últimos días se hizo tendencia unas declaraciones de Auronplay, uno de los reconocidos streamers españoles, pero que no está participando de la Kings League. En medio de un en vivo en Twich hizo varias afirmaciones en contra de Piqué y criticando la actitud que ha tenido el jugador, tras el lanzamiento de la canción de Shakira.

"A mi Piqué me da igual, me la repampifla siete pueblos, pero sí hay compañeros que están ahí (en la Kings League) y me alegra por ellos. Que por cierto, se predijo perfectamente lo que iba a hacer Piqué: Casio en la mano y un Twingo. ¿por qué ha acertado tanta gente? Porque, haber, Piqué tiene una mente de 12 años. Piqué tiene cerebro de 12 años, estaba claro que haría eso", aseguró Auronplay.