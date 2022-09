Coldplay, una de las bandas más icónicas de la música en el mundo, estuvo por Bogotá, donde armaron un concierto para la historia, es para muchos el mejor de Colombia en lo que va de 2022. Su presentación en un estadio El Campín a reventar, fue mágica y muchos fanáticos quedarán con ese lindo recuerdo.

La banda británica cumplió con las expectativas e hizo vibrar a todos los asistentes con canciones como 'Fix You', 'Yellow', 'The Scientist', 'Viva la Vida', de los temas más emblemáticos de Coldplay. Muchos fans no dejaron de compartir en las redes sociales la lluvia 'llena de estrellas' que se vivió en El Campín.

Pero, uno de los momentos más mágicos de la noche es cuando el vocalista de Coldplay, Chris Martin, alistó su piano y comenzó a cantar una melodía que para muchos les resultó desconocida, y mientras avanzaba, el estadio iba delirando, pues sorprendió entonando un éxito de Bad Bunny con J Balvin.

El tema que trajo para estallar El Campín es 'La canción', de J Balvin y Bad Bunny, eso marcó uno de los momentos más inolvidables de la noche bogotana. Además, Chris Martin sorprendió con el español casi perfecto con el que cantó el éxito de dos de los artistas urbanos más escuchados en el mundo.