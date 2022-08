Este viernes, los rumores se hicieron oficiales y se confirmó que Daniela Ospina volverá al altar, luego de que su actual novio, Gabriel Coronel, decidiera proponerle matrimonio en medio de una sorpresa preparada por el venezolano y que fue revelado todo por la Revista People en Español.

Según la publicación del medio mencionado, fue el pasado 4 de agosto cuando Coronel se arrodilló a los pies de la hoy modelo y empresaria colombiana para hacerle la propuesta. "Daniela es un gran ser humano, llena de valores y principios, con deseos de formar una familia y un hogar y eso conecta mucho con lo que busco y con lo que soy", dijo.

Coronel aseguró que "me inventé que teníamos una sesión de fotos para una portada, así que me aseguré de que todo estuviese perfecto para ese momento", reveló. "Fue en la última foto que todo iba a suceder. Llegamos a la locación donde ya estaba todo el equipo preparado y en cuanto llego, sucedió. Le dije unas palabras y me arrodillé. Ella no se lo esperaba y su reacción fue hermosa".

La relación entre los dos se confirmó desde hace varios meses y ahora, aunque ya habían dado pistas de su compromiso, se espera que a principios del 2023 sea la ceremonia. La pareja ahora seguirá compartiendo en familia, junto a la hija de Daniela, Salomé Rodríguez, hija del futbolista colombiano, James Rodríguez.