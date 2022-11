Melissa Martínez, una de las periodistas colombianas más seguidas en Instagram, en pleno revuelo por su sesión de fotos para la revista Soho, parece que le mandó un dardo a su exesposo, el uruguayo Matías Mier, quien actualmente milita en el club Santa Fe de Bogotá.

Esta separación no dejó de causar miles de reacciones en las redes sociales, pues parecía que era una de las relaciones más estables en Colombia. Tras filtrarse detalles en varios medios de comunicación, fue definitivo que la pareja no iba más. Melissa Martínez siguió con sus proyectos y Mier con su carrera deportiva.

Ahora, mientras adelanta sus labores en varios medios deportivos, Melissa Martínez fue noticia por sus fotografías para la revista Soho, la periodista deportiva ha dado detalles de las fotos y ha dicho que quedaron muy "sensuales y femeninas", en medio de esto, se conoció un posible dardo a su exesposo.

A través de Twitter, Melissa Martínez le dio RT a un trino de la cuenta @Bandidosfrasess que decía: 2020 me cambió. 2021 me rompió. 2022 me abrió los ojos. 2023 vuelvo. La periodista replicó la publicación y escribió 'Y así'. Muchos seguidores dicen que podría ser una indirecta para su ex o hace referencia al lamentable suceso de la separación.