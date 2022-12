Faustino Asprilla ha sido uno de los jugadores con más historia en el Fútbol Colombiano, no solo por lo realizado a nivel de clubes, sino por lo conseguido con la Selección Colombia. Además, también fue uno de los más polémicos, hoy se dedica a hablar de fútbol en los principales medios de comunicación del país.

El ‘Tino’, en el canal de Youtube de su amigo de toda la vida ‘Care Monja’, contó una anécdota que vivió en la época del narcotráfico en Colombia, donde se vio involucrado con la familia de los hermanos Rodríguez Orejuela. Relató que se vio envuelto en “una extorsión”, tras un problema ocasionado por sus guardaespaldas:

“Cuando mataron a Andrés Escobar había mucha tensión y muchas amenazas, en esa época contraté a algunos guardaespaldas, estábamos en una discoteca, cuando llegamos y parqueamos había unos peladitos, me gritaron “negro hi#!#$, si hubieran sido buenos para jugar al fútbol, no nos habían eliminado del Mundial”, uno de mis guardaespaldas disparó”.