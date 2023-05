Anuel AA, uno de los cantantes urbanos más sonados actualmente en el mundo, se puso muy ofensivo en las redes sociales y le tiró pullas a Feid, quien sería el nuevo novio de la colombiana Karol G. La publicación en Instagram está sobre los cinco millones de likes.

Estamos hablando del ex de Karol G, quien no se queda callado y parece que no supera a la 'Bichota'. Un cartel y una canción fueron más que suficientes para desatar la locura entre los fanáticos. En esta ocasión la víctima es Feid, quien a igual que Anuel AA, es de los más escuchados en el género urbano.

Desde días pasados, anda el rumor de que Feid es el nuevo novio de Karol G, lo que parece ha generado la rabia y el despecho de Anuel AA. Las pullas son más que suficientes. El cartel dice: "Fuck Ferxxo" y en el post de la canción, se lee: "Y esta se la dedico a tu novio 'bb'".

Sin duda, que la publicación no desentonó y ahora es de lo más viral en este momento. Vale resaltar que ante la supuesta relación de Feid con Karol G, ninguno de los dos artistas ha desmentido ni confirmado nada. La canción que tomó Anuel AA para la indirecta es 'Peaches', de la película Mario Bros.