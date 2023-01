Paula Durán, quien conmovió a Colombia por el delicado cáncer que padecía y generó a través de su esposo una visa humanitaria para que sus familiares la vieran por última vez, murió en Estados Unidos. No pudo más con la dura batalla y sus signos vitales bajaron considerablemente en las últimas 24 horas.

La noticia la confirmó el diario El Universal de Cartagena, que comentó que sus funciones vitales habían disminuido en las últimas horas. Hasta el momento, lo único que se sabe es que su cuerpo será cremado y trasladado al departamento del Huila, su tierra natal.

Paula Durán realizaba su vida en Estados Unidos junto a su esposo Sergio Vega. Lastimosamente, cuando esperaba a su tercer hijo, fue diagnosticada con cáncer de estómago y cerebro. En medio de la lucha, su cónyuge dio la pelea por una visa humanitaria, para que sus padres la visitaran, que al final le fue concedida.

"La vi como cuando nació, indefensa, vulnerable. Fue fuerte, apenas me escuchó, dijo 'mamá'. No la abracé porque ella está acostada y no sé cómo manejarlo, pero si la tomé de las manos y ella me apretó muy muy fuerte. Yo le pedí a Dios que cambiaba mi vida por la de ella", dijo su madre, Gloria Camargo.