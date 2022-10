Mauricio Gómez, más conocido como la ‘Liendra’, es uno de los influenciadores con más seguidores en redes sociales. Su carrera profesional como generador de contenido se ha visto envuelta en un sin número de polémicas, aunque siempre ha recibido el apoyo de una gran cantidad de seguidores.

Este domingo volvió a dar de qué hablar, pero no justamente por algo positivo. En su cuenta de Instagram subió una fotografía que causó indignación en varios de sus seguidores. La ‘Liendra’ fue altamente criticado por propios y ajenos, a tal punto que lo llamaron “ignorante”, también recibió insultos.

El influenciador, durante un tour por diferentes barrios de Medellín, visitó varios lugares de la capital de Antioquia y se tomó fotografías que no gustaron en redes sociales. Mauricio Gómez subió una imagen posando en un mural en el que aparece Pablo Escobar, reconocido narcotraficante de la historia de Colombia.

“Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños no glorifico a Pablo ni lo admiro pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto ⚡️QUE LES PARECIO EL BARRIO ? Y que otro lugar les gustaría que visitáramos ? Los leo”, fue el mensaje de la imagen.

La ‘Liendra’ tuvo que quitar la opción de comentarios, pero en las diferentes redes sociales recibió comentarios de personas que también son famosas, una de ellas fue ‘Matador’, conocido por sus caricaturas a nivel digital: “cuánta ignorancia en una sola foto”.