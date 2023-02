Se reporta un fuerte temblor que se sintió en Bogotá, Medellín, Armenia y demás zonas de Colombia. El sismo de 5.2 de magnitud tuvo como epicentro el departamento de Santander, más exactamente La Mesa de Los Santos, un lugar que presenta graves fallas geológicas.

El sismo se sintió en las primeras horas de la mañana de este miércoles 15 de febrero 2023. A su vez, según datos del Servicio Geológico de Colombia, el sismo tuvo una profundidad de 150 kilómetros. Vía Twitter, algunos usuarios reportan que en ciudades como Cúcuta y Neiva también se sintió el movimiento telúrico.

Eso sí, en la Región Caribe, en ciudades como Cartagena, el sismo no tuvo tanta fuerza como sí la tuvo en el interior del país. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños. Según el SGC (Servicio Geológico de Colombia), a las 8:04 am se reportó el temblor. En zonas de Boyacá y Bucaramanga, también se sintió.