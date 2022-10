Es definitivo que el artista Harry Styles no se presentará en El Campín tras la clasificación de Millonarios y Santa Fe.

Ganaron los 'Fifas': Harry Styles definitivamente no cantará en El Campín

Es definitivo que el artista Harry Styles, uno de los más escuchados en el planeta, no se presentará en el estadio El Campín de Bogotá tras la clasificación de Millonarios y Santa Fe a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2022. Ambos clubes quedaron en el Grupo A.

Santa Fe sorprendió a todos y se colocó líder, y Millonarios fue cuarto, ambos equipos de Bogotá quedaron en el Grupo A, habrá clásico capitalino en los cuadrangulares de la Liga II-2022. Por otra parte, América de Cali e Independiente Medellín se ven como favoritos en la zona B.

Por supuesto, tras confirmarse la clasificación de ambos equipos de Bogotá, se genera noticias en el mundo musical, pues las finales de la Liga Colombiana se cruzarán con algunos eventos con artistas reconocidos como Bad Bunny y Harry Styles, quienes tienen fechas para noviembre en Colombia.

En lo que Harry Styles se refiere, excantante de One Direction, es confirmado que no se presentará en El Campín debido a que los dos clubes bogotanos entraron a los ocho semifinalistas y deberán hacer uso del estadio. La cuenta MusicTrends Colombia confirma que el cantante no va en el mítico escenario.

Ahora, los organizadores de Harry Styles estarían mirando qué escenario se podría usar, debido a que el Movistar Arena no estará disponible, al igual que el Parque Simón Bolívar, por temas del artista Camilo y Rock al Parque, respectivamente.