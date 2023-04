Aunque ya han pasado varios meses de que se conociera de la separación del futbolista Gerard Piqué y Shakira, el tema ha seguido dando de qué hablar, especialmente por las canciones que ha sacado la colombiana, en donde le ha dado con todo a su expareja, tema del que el español no se había pronunciado, pero por primera la vez lo hizo y le mandó un fuerte mensaje.

El ahora empresario, habló en una entrevista con el streamer español Gerard Romero, en lo que fue una conversación muy amena y en donde el exjugador del Barcelona, se refirió a la famosa canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, tema que explotó las redes sociales, se hizo viral por todas partes y fue la canción más escuchada en el mundo durante varias semanas.

Inicialmente, Piqué cuestionó que cualquier persona tiene derecho a opinar sobre su vida, por el solo hecho de ser famoso, a lo que después agregó sobre su ex: “Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, dijo Gerard.

Y sobre la canción indicó: "Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ (pulla o tiradera) este, que luego la otra (Shakira) ya..., y no quiero entrar, pero también es un tema personal... El tema de tirar ‘beef’, que está muy bien... pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien a título: ‘Oh, oh oh, la p&t@ ama, no sé qué, oh oh’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos ‘Oh, oh, nos hemos pasado’?", sentenció.

Las palabras de Piqué generaron controversia como se esperaba, especialmente de los seguidores de Shakira, que defendieron el actuar de la cantante y siguieron cuestionando al deportista por su infidelidad.

Aquí el video con las palabras de Piqué: