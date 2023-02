Gerard Piqué es uno de los personajes del mundo del deporte y la farándula que se ha ganado de a poco un rechazo por parte de los colombianos, tras lo ocurrido con la cantante Shakira y la infidelidad que terminó con la relación que llevaban por varios años.

El exjugador del Barcelona, ahora está dedicado al mundo empresarial y la Kings League es el evento al que le dedica una gran parte de su tiempo, pero también ha hecho que tenga algunos desencuentros, como ocurrió con el 'Youtuber' colombiano, Juan Guarnizo.

En el último partido entre Rayo Barcelona, que representa ‘Spursito’, contra Aniquiladores, de Guarnizo, Piqué hizo repetir los dos últimos minutos del juego, lo que desató la furia del 'Youtuber' colombiano contra el exjugador de la Selección de España.

"Tienen que entender alguna cosa, esto no es una liga normal como la de la televisión, en ningún momento voy a aceptar actitudes como la del otro día. Puedo hacer lo que quiera y si quiero repetir el partido lo puedo hacer. Sois unos privilegiados y quiero respeto para todos los que hacen la Kings League", dijo Piqué.

De inmediato, Guarnizo le respondió con molestia: "¿Quién la empezó? Se nota hostil el primer mensaje de ‘yo soy el que manda, soy el presidente, acá se hace todo lo que yo diga’".

A lo que Gerard respondió: "Juan, perdona, si no estoy me hubieras criticado que no di la cara, si estoy entonces me criticas por el mensaje. Quizás eres tú el que simplemente ha venido a criticarme por cualquier cosa que digo, si quieres te digo, Juan repetimos el partido, si quieres lo hacemos así".

Aquí el video del desencuentro entre Piqué y Guarnizo: