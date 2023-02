El exfutbolista Macnelly Torres, campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional y quien pasó por la Selección Colombia, emprendió un nuevo en un reality de RCN Televisión, y mientras llevaba su rumbo, el exjugador renunció inesperadamente y pasó de ser favorito a ser bastante criticado en las redes sociales.

Más exactamente, Macnelly Torres participaba en el reality 'Survivor: La Isla de los Famosos', una nueva apuesta del Canal RCN a este tipo de contenido que en algún momento captó la atención de Colombia, pues los participantes deben ir a islas y pasar por varias necesidades y se coloca en prueba la resistencia.

No hay duda que la renuncia de Macnelly Torres a 'La Isla de los Famosos' tomó por sorpresa a más de uno. Sus frías palabras lo convirtieron en tendencia en redes sociales, pues es de extrañar que un jugador tan comprometido y con clase, haya tomado este tipo de decisiones.

"El juego se presentó de una forma que no esperaba. Acá gana el que tenga más aguante y yo lastimosamente ya no lo tengo", dijo Macnelly Torres al momento de renunciar. No va más en 'Survivor' y solamente duró hasta el capítulo 8.