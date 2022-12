Javier Hernández Bonnet, reconocido periodista deportivo y director de Deportes Caracol, no la ha pasado bien durante el Mundial de Qatar 2022. Prácticamente, desde su llegada al país anfitrión de la Copa del Mundo tuvo que ser hospitalizado y atendido por los médicos del Medio Oriente. Pese a las dificultades, logró recuperarse y volver a las transmisiones.

Pero no todo fue bueno, pues tras descubrir unos cálculos en la vesícula, tendrá que ser pasado por el quirófano. En entrevista con medios locales, Bonnet afirmó que “estábamos entre la operación aquí y el tratamiento. Se descarta la operación para que se haga en Colombia. Se montó un tratamiento para poder terminar el Mundial “.

Si bien, no afirmó que se retirará de su profesión, sí se refirió al tema y dejó ver que su familia le pide más tiempo con ellos y menos trabajo, pues ya cuenta con su pensión, intentó renunciar y no lo dejaron.

“Estoy en dos frentes. Mi familia quiere que ya disfrutemos más de nosotros, que les baje a las cargas, al trabajo. La pasión no me deja y tengo una compañía que ha sido fantástica. Yo ya tengo pensión y desde que tengo pensión renuncié y nunca me dejaron ir, y las dos o tres veces en vida de Luis Calle le dije que no más, que no quiero más, que quiero liberarme de un montón de cargas y responsabilidades y me dijo: no. Los tiempos todavía no están cumplidos, los estudios de audiencia, de reconocimiento indican que no. Entonces pues digamos que eso es como el debate que hay. Pero si lo va a tener que tomar en serio, apenas llegue y me intervengan en Bogotá”.