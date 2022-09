Jessi Uribe es uno de los artistas de música popular más reconocidos en los últimos años y para nadie es un secreto que tiene miles de seguidores a lo largo y ancho del país, sobretodo de mujeres que lo ven, además, como uno de los cantantes más sexys de la actualidad.

Este viernes, Jessi se hizo noticia en las redes sociales ya que en un hecho inédito decidió publicar una foto de él mostrando su número del Whatsapp. "La red más personal que existe #whatsapp�� agarren mi número. Ya saben NO llamadas", escribió Uribe.

Muchos no creyeron que fuera él realmente, pero a los pocos minutos subió un video contestando una de las miles de llamadas que empezó a recibir para que, por favor, no lo llamen. "Contesté una llamada para decirles que no me llameeeeen. Se me va a estallar el celular. Solo chat", afirmó.