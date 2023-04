Para nadie es un secreto que Karol G se ha convertido en uno de los íconos más poderosos del movimiento femenino en los últimos años. Con sus canciones, mensajes y reflexiones que comparte con todo su público, es una de las referentes más potentes del feminismo y del orgullo de ser una mujer latina. La artista colombiana ha creado una narrativa muy significativa y parte de ello lo ha logrado con su propia imagen: el amor y la confianza en su cuerpo sin ningún tipo de reproches.

Gracias a todo ello, ahora es imagen de diferentes campañas donde ella busca reforzar todo ese conjunto de conceptos positivos que engrandecen a la mujer latina. Por esa razón, una de las revistas más importantes de entretenimiento la buscó y la eligió para ser su portada en el mes de abril, 2023. Se trata de la revista GQ, publicación enfocada en la moda, el estilo y la cultura masculina.

"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural".

Sin embargo, la colombiana quedó totalmente insatisfecha con el resultado final que preparó la revista para su portada. En su Instagram, compartió una imagen donde se ve una foto de ella, pero es completamente irreconocible. Según contó, le hicieron varios arreglos en la edición de las fotografías hasta cambiarle por completo su aspecto físico. De la instantánea, el único rasgo distintivo de la antioqueña que quedó fue el color de su cabello. De resto, la apariencia es de una persona completamente distinta a ella.

"A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto".

+ Karol G explotó contra la revista GQ por polémica portada donde le cambiaron su aspecto físico