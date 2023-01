Shakira no deja de ser tendencia en redes sociales por su última canción junto al argentino Bizzarrap que no para de ser un éxito a nivel mundial. Todas las plataformas digitales, emisoras y diferentes medios de comunicación no dejan de reproducirla. Hasta el mismo Piqué, a quien es dirigida la lírica, ha hecho referencia al tema.

Fue tan bien recibida la canción, que en pocas horas rompió todos los récords a nivel de vistas, pues en apenas 24 horas sumó más de 50 millones de reproducciones, superando a éxitos como los de “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankkee en el 2017 cuando llegó a 33 millones. A la fecha ya entró al top 10 de videos más vistos en su primer día a nivel mundial.

Además, según varias plataformas: "se convirtió en la canción más escuchada en mercados de habla hispana como Argentina, Colombia, Chile y México y ha logrado estar en el top 10 de mercados como Suiza (en el puesto 7), Luxemburgo (5) y Malta (6)" y la número 1 en Spotify.

Lo que fue para Shakira un desahogo: "lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", terminó siendo un ingreso impresionante de dinero.

Las cifras en Youtube de lo que fue titulado Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 25, ha sido visitada más de 135 millones de veces y estos números no paran de reproducirse, lo que ha hecho que el dinero generado siga en aumento.

+¿Cuánto gana por plataforma?

En Spotify la cifra alcanzaría una cifra entre 90.000 y 150.000 dólares ($425 mil millones y $708 mil millones de pesos, respectivamente).

En Youtube, las visualizaciones registradas hasta el momento son muy superiores a otras plataformas. Shakira y Bizarrap ya habrían monetizado algo más 75.210 dólares ($355 mil millones de pesos) con su Sessions #53.