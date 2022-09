Todo iba 'color de rosa', pero tal parece que la relación entre el futbolista Matías Mier y la periodista Melissa Martínez llegaría a su fin. El actual jugador de Santa Fe, además de pasar por varios clubes en el fútbol colombiano, era popular por ser la pareja de la actual comunicadora de ESPN.

Con el tiempo, los compromisos de cada uno en sus labores habrían complicado la relación y las cosas fueron cambiando. A tal punto de que llegaría el rompimiento. Matías Mier se consolida en la titular de Santa Fe, mientras Melissa Martínez cumple con sus trabajos en el periodismo deportivo.

En el programa Lo Sé Todo, del Canal 1, revelaron detalles de la separación entre la periodista Melissa Martínez y el jugador Matías Mier. Todo habría llegado a su fin y el magazine de farándula comentó lo que realmente sucede entre la pareja, que hace unos meses se veía más estable que nunca.

"La crisis matrimonial, según lo que nos contaron, es que el conflicto habría comenzado porque Matías Mier no quiere que Melissa Martínez siga trabajando. El deportista quiere que su esposa se mantenga en la casa y no tenga compromisos laborales, con lo que Melissa ha dicho tajantemente que no, no tendría porque abanbdonar sus sueños", dicen en el programa Lo Sé Todo.