En los últimos días, Lorelei Tarón confirmó que junto a su esposo,Radamel Falcao García, serán padre por quinta vez, noticia que generó miles de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y amigos, pero que también causó todo tipo de comentarios, especialmente de algunas personas que no están de acuerdo por con tener tantos hijos.

Sobre el tema habló Lorelei en una entrevista para la revista 'Semana', allí se confesó e indicó que junto a Radamel, les gusta tener una familia grande, además de que le encanta ser mamá y estar involucrada en la crianza de sus pequeños, resaltando que a pesar de tener ya varios hijos, siempre es un constante aprendizaje.

“Comenzamos con uno y ya vamos para cinco. A nosotros siempre nos gustó la familia grande. Me encanta ser mamá, lo disfruto muchísimo y no es ser mamá por serlo. Me encanta enfocarme en ellos, educarlos, y a mi esposo también. Como papás vamos mejorando, nos vamos equivocando y aprendiendo”, dijo Lorelei.

Sobre la cantidad de hijos que piensan tener, Tarón confesó que no se pusieron un número definido, pero le gustaría que fueran ocho, aunque no podrá cumplir con esa cifra: “Ahora, el poder que da Dios de criar hijos en esta generación es increíble. Confieso que no nos pusimos un número de hijos. La verdad se fue dando y por mí tendría ocho, pero no puedo más porque tuve muchas cesáreas, creo que ya cinco está bien”.

Lorelei también contó que sus hijas les pidieron tener otro hermano varón después del nacimiento de Jedi, algo que también ellos quieren que se dé, pero que no es su decisión, sino que se nazca.