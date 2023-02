Shakira sigue dando de qué hablar a nivel mundial luego de la creación de 'BZRP Music Sessions 53' junto al argentino Bizarrap. La canción, que fue todo un éxito y que estaba dedicada a Piqué, le dio la vuelta al planeta y se generó gran polémica tras el divorcio de la barranquillera con el exjugador español.

La cantante colombiana reveló detalles en una reciente entrevista con NMás en el programa En Punto y contó algunos secretos sobre sus hijos que sorprendieron a más de uno. Pues contó que Milán fue uno de los que más hizo fuerza para que se diera la canción, incluso fue el de la idea que se hiciera con Bizarrap: "Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino. Y le digo: 'Mira Milan, quién me ha escrito'. Y era Bizarrap".

Recién salió este éxito musical, se leyeron varios comentarios en redes sociales donde afirmaban que Shakira no pensaba en sus hijos y que seguramente con esto se les hacía mucho daño, pero la misma cantante acabó con todos estos rumores.

Además, de la canción con el argentino, contó que sus otros hijos hicieron parte de ‘Monotonía’ y ‘Te Felicito’, la ayudaron con la parte gráfica: “Sasha, el menor, tuvo la idea del robot y Milan, lo del fuego verde, “No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije ‘tú qué opinas’ y me dijo ‘no, mami, yo te lo hago’ y se puso en su Ipad y me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony”.