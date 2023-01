Carmen Villalobos volvió a ser tendencia en el mundo de la farándula colombiana, luego que se conociera el nombre de su nuevo novio, Frederik Oldenburg. Tras la separación de su compañero durante varios años, Sebastián Caicedo, todo indica que la actriz colombiana se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Pero, además, en otra aparición en el programa 'Al Rojo Vivo', el nuevo novio de Carmen Villalobos dio bastantes detalles de cómo se ha ido dando la relación. "La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada de Exatlón y ha sido maravilloso", dijo. Y agregó: "No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”.