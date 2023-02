Melissa Martínez, a través de las redes sociales, despejó dudas sobre su nueva pareja. La periodista tuvo que aclarar la situación y confesó quién es el hombre que salió recientemente en una publicación que dio mucho de qué hablar entre sus seguidores y fanáticos.

Vale resaltar que Melissa Martínez ha sido muy polémica por estos días tras sus intervenciones en ESPN, donde tuvo un pequeño altercado con los hinchas de América de Cali y además causó revuelo tras molestarse en vivo, ya que poco se hablaba de Junior de Barranquilla en ese momento.

Cabe recordar que Melissa Martínez fue noticia a finales del año 2022 luego de que se rompiera el romance con el jugador uruguayo Matías Mier, quien seguirá su carrera en el fútbol de Indonesia. Ella, por su parte, dejó ver en sus redes sociales detalles de cómo llevaba el 'después de' tras el duro rompimiento.

Ahora, aclaró en Twitter algunas versiones sobre su supuesta nueva pareja. En un RT en dicha red social, da a entender que el personaje en cuestión, Camilo Pardos, es un gran amigo y que además pertenece a la comunidad LGBTQ+. Es periodista, relacionista público y modelo de algunas marcas. A su vez, confiesa que es bello, pero que "infortunadamente" ella no está en su lista de preferencias.

"¡Ustedes no son serios! Saben que es integrante de la comunidad LGTBIQ+ y con tal de inventar romances, no les importa. Mi amigo es BELLO, pero no estoy en su lista de preferencias, infortunadamente", dice Melissa Martínez en Twitter.