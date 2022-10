Melissa Martínez fue contundente en sus redes sociales y les mandó un contundente mensaje a las 'queriditas' que no la quieren. La periodista de ESPN, una de las voces femeninas con más autoridad del fútbol, lo sentenció todo y sus palabras fueron más que suficientes.

El video, con mucho sarcasmo de por medio, es directo a las personas que no la pasan o no la quieren (no se sabe si a una persona particular). Precisamente, aprovecha que su imagen será reconocida por una importante marca, no omite detalles y manda las polémicas palabras.

Vale resaltar que Melissa Martínez fue noticia en días pasados por su mediática separación con Matías Mier. Tras varios rumores, es confirmado que la pareja llegó a su fin y ahora el futbolista y la periodista toman caminos diferentes. Ella, además de sus labores periodísticas, es imagen de varias marcas.

El pasado fin de semana, cuando regresaba de Medellín, Melissa Martínez se encontró con una imagen suya haciendo promoción a una casa de apuestas, no desaprovechó el momento y fue contundente con el mensaje a las 'queriditas' que no la pasan.