Faltan pocas horas para que se dé el inicio al Mundial de Qatar 2022, competencia que no contará con la participación de la Selección Colombia, un hecho triste para el país, pero que sí tendrá algunas representaciones desde lo artístico.

En las últimas horas, se anunció, de manera oficial, que el cantante Maluma cantará la canción oficial de la Copa del Mundo, la cual se lanzará este 18 de noviembre para todo el público.

Junto al colombiano, estarán la rapera Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares, los cuales serán los encargados de interpretar el tema que estará sonando por un mes en el mundo.

El nombre de la canción es 'Tukoh Taka' y fue anunciada por los tres cantantes por medio de sus redes sociales.

Cabe recordar que el show de inauguración del Mundial se realizará a las 10:00 AM, en donde cantaría Shakira y J Balvin, mientras que el partido inicial entre Qatar VS. Ecuador se jugará a las 11:00 AM, esto en horario de Colombia.