"No tengo platica, me alquilo como 'dama de compañía'": Yeferson Cossio en Instagram

En los últimos días, Yeferson Cossio se las arregló para volver a ser tendencia en las redes sociales luego de presumir en varios videos la compra de un lujoso McLaren. Además, contó que con su hermana, Cintia, decidieron regalarle a su madre la casa de sus sueños por lo que ha tenido que invertir mucho dinero para darse estos últimos dos lujos.

(VIDEO) Yeferson Cossio vende su lujosa casa ubicada en Chía, Cundinamarca; Colombia

Pues bien, esa vida de lujos y comodidades ya empieza a tocar un límite. La compra del lujoso carro y la casa para su madre apretaron su economía y así lo hizo saber en un video que compartió en sus redes sociales. Por supuesto, se tomó este "mal momento" con humor y por eso hizo una graciosa proposición en sus redes sociales.

"Hola, mucho gusto, soy Yeferson Cossio y pues como algunos de ustedes saben, hace poquito me compré un (auto) McClaren y la casa de mi mamá, entonces ya no tengo platica. Me alquilo como damo de compañía, ¿Cuánto dan por mí ya?", dijo Cossio en un video para sus historias de Instagram.

(VIDEO) Yeferson Cossio se ofreció como "damo de compañía" para recuperar dinero tras las compra de su lujoso McLaren