Uno de los productos populares y favoritos por los colombianos es el reconocido 'Bonfiest'. Durante años, ha sido catalogado como el mejor analgésico para las personas que salen de rumba y luego sufren los efectos del trago y la fiesta al día siguiente. Considerado un "producto milagroso" en el país para aliviar el "guayabo", malestar provocado por la resaca y el cansancio general del cuerpo.

Sin embargo, este producto estaría en serios líos legales, ya que ha sido demandado por los abogados Camilo Araque Blanco y Juan David Mesa Ramírez en el 2020. Presentaron una Acción de Grupo contra las empresas Tecnofar TQ S.A.S. y Tecnoquímicas S.A, encargadas de producir y distribuir este 'Bonfiest' para las droguerías y tiendas a nivel nacional.

Según se conoció, la demanda es por "publicidad engañosa", ya que este producto no alivia ni está hecho para curar la resaca de los rumberos. El 'Bonfiest', escrito en francés y que traduce 'Buena Fiesta', está diseñado única y exclusivamente para curar el malestar estomacal y el dolor de cabeza. Sin embargo, la publicidad lo ha convertido en un analgésico contra el guayabo.

Desde las farmacéuticas parece que no hay mucha preocupación. Según informó la Revista Semana, la defensa está segura que esta demanda no va a prosperar ya que "el Bonfiest Plus está compuesto por cafeína y anhidra, que lo convierten en antiácido para el tratamiento de trastornos dispépticos generados por exceso de bebidas no alcohólicas y comidas. Analgésico y antipirético".