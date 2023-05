Melissa Martínez se ha convertido en un ícono del periodismo deportivo femenino en Colombia y el público le sigue los pasos siempre a lo que hace tanto en los medios en los que trabaja, como en sus redes sociales, en las cuales es seguida muy de cerca por todos sus seguidores quienes la alaban por su talento y su belleza.

En los últimos días, el Junior de Barranquilla, en su nuevo espacio multimendia 'Junior Play' tuvo como invitada a Melissa y allí tuvo una larga charla con la presentadora Sandra Escudero y allí la periodista habló de varios temas tanto de su vida profesional, como la personal y dejó varias cosas para contar al público.

Una de las curiosidades que más recordación dejó fue la confesión que hizo de los dos jugadores que, literalmente, la 'derritieron' por la belleza que tenían y su historia empezó con una frase muy contundente: “Soy una profesional, pero no dejo de ser mujer, ni de ser Melissa; porque Melissa es una mujer bastante particular”.

Y luego, contó: "Me pasó algo así, justamente fue en el Real Madrid. Era la previa de una final [de Champions League], todavía James pertenecía a la nómina y tengo que agradecerle porque me dijo –‘Meli’ hay una forma de que vengas y estés en el ‘media day’ y que puedas conversar con todos los jugadores–... Llega una parte en la que están a mi derecha Sergio Ramos y Toni Kroos. Yo he entrevistado a muchísimos jugadores haciendo planta baja, he entrevistado a ‘Leo’ Messi, a Kolo Touré, a muchos jugadores importantes del mundo. Pero cuando ellos dos estuvieron de frente, parecían muñecos de cera, eran perfectos”.